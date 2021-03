Il Catanzaro attende il Bari. Punta al sorpasso in due mosse

Sulla lavagna di Giovino il nome dell’operazione è scritto in rosso: “Sorpasso”. Ed il primo atto il Catanzaro conta di portarlo a termine domani battendo il Bari tra le mura amiche per conquistare la scia in attesa di mercoledì e del recupero contro la Cavese.

Gli occhi di tutti ci si sono posati sopra in questa vigilia: quelli di Calabro che dopo averlo scritto e ripassato ha richiamato tutti all’attenzione, quelli di Corapi e compagni, nella passeggiata tra spogliatoio e campo, decisi a non lasciarsi scappare un’occasione apparecchiata bene dal destino.

Domani – calcio d’inizio ore 15 – sarà come una resa dei conti tra due antagonisti. Una missione (ora) possibile che potrebbe valere una stagione.

QUI AQUILE – I giallorossi ci arrivano con due buone notizie: il recupero di Corapi – che partirà dall’inizio – ed un po’ di fiato in più per il turno di riposo alle spalle.

Pochi i dubbi di formazione per Calabro pronto, vista anche la portata del match, ad affidarsi all’usato sicuro in ogni reparto. Garufo e Contessa dovrebbero dunque avere la meglio sui competitor per gli esterni; Carlini dietro le linee sarà chiamato ancora ad ispirare Curiale e Di Massimo.

QUI GALLETTI – Di «spareggio per il terzo posto» ha apertamente parlato anche Carrera alla vigilia con non pochi richiami ai suoi pure sul piano dell’umiltà.

«Ci aspettiamo un Catanzaro agguerrito ed intenzionato a batterci – ha detto l’allenatore dei pugliesi – noi abbiamo la stessa voglia ma dovremo affrontare la gara con la giusta determinazione. Non si vince perché ci si chiama Bari – il monito più forte – solo con i sacrifici si potrà raggiungere il risultato».

Niente ritorno da ex per Celiento, bloccato da un fastidio al ginocchio destro: con lui restano a casa anche Andreoni, Ciofani e Citro. Maita – che ha rinnovato fino al 2024 – e De Risio saranno invece regolarmente in mediana; tridente d’attacco: Marras, Cianci ed Antenucci.

NUMERI – Diciassette le gare finora disputate tra le due squadre al “Ceravolo” con una predominanza netta di segni “X” nello storico dei precedenti. Biancorossi al successo solo una volta, nel ’77, sul neutro di Reggio Calabria (2-3, reti di Palanca e Nicolini per le aquile), padroni di casa invece vittoriosi per ultimi nel 2004 (2-1, Corona e Carbone).

All’andata fu Antenucci a punire gli uomini di Calabro; la rete più recente realizzata dal Catanzaro ai galletti porta invece la firma di Kanoute nei novanta minuti del 9 aprile scorso passati alla storia come gli ultimi del calcio nazionale prima del lockdown.

Direzione di gara affidata a Marcenaro di Genova: non proprio un portafortuna per i giallorossi che con lui hanno raccolto finora solo sconfitte (Rende nel 2018, la Reggina in casa nel 2020).

CATANZARO (3-4-1-2) : Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Curiale, Di Massimo. All. Calabro.

BARI (4-3-3) : Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco, Maita; Marras, Cianci, Antenucci. All. Carrera.