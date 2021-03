Ceravolo, tribuna stampa parzialmente inagibile causa pioggia. Nota stonata di una domenica perfetta

Tutto bello nella domenica in cui il Catanzaro ha battuto il Bari: il risultato – pieno, sonante, meritato per gli uomini di Calabro – la prestazione – di livello sul piano del gioco ed importante su quello del carattere – per finire con il traguardo tagliato da Evacuo – che con lo scavetto d’alta moda oltre il novantesimo ha centrato quota duecento gol in carriera tra i professionisti. Tutto davvero bello, anzi bellissimo. Tranne l’avvilente situazione della tribuna stampa del “Ceravolo” che in un turno da ovvio e prevedibile overbooking si è presentata per quasi metà dei suoi posti inutilizzabile causa meteo.

POSTAZIONI INUTILIZZABILI – Uno spettacolo indecente la filata di postazioni “allagate” dalla pioggia prima del fischio d’inizio e durante la gara stessa. Una scena che ha obbligato tutti – stampa locale ed ospite – a rintracciare soluzioni ripiego, non certo usuali e per nulla adeguate, per poter comunque lavorare in maniera dignitosa e nel pieno rispetto delle normative anticovid. La solita vecchia e brutta storia dei piani alti della “palazzina”, già denunciata in passato, affrontata anche in diversi incontri tra portavoce della stampa ed istituzioni nell’ambito del progetto lavori al “Ceravolo”, lasciata però finora a decantare nell’irrisolto più completo.

SERVE UNA COPERTURA – Una copertura effettiva è ciò che servirebbe per mettere al riparo dalle intemperie gli accreditati della tribuna intitolata a Libero Greco. Ed anche il club giallorosso – nei mesi scorsi artefice di un importante restyling nelle aree interne dell’impianto – lo ha sollecitato all’amministrazione comunale. Cambierà qualcosa? La primavera alle porte aiuterà anche quest’anno a tamponare l’emergenza ma non potrà non piovere per sempre.