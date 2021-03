Karting, il campioncino catanzarese Giglio parte in pole position

Dopo una lunga e fredda stagione invernale, questo assaggio di primavera ha scaldato la pista e acceso i motori dei kart dei piccoli campioncini, tra tutti, in gran forma, il nostro campione catanzarese Salvatore Giglio. Si è conclusa, quindi, la prima prova del campionato di Karting Basilicata Calabria zona 8, “Trofeo del Tirreno”, svolto sul tracciato molto difficile e tecnico della pista “Sunday Club Talao” di 730metri. Su questo tracciato si è messo in evidenza l’astro nascente del karting catanzarese Salvatore Giglio, che ha condotto una gara a dir poco eccellente, dimostrando che, tutto quello di buono fatto nell’anno precedende, era frutto di passione e capacità tecniche che ha fatto di lui, nella categoria “kart Mini GR3“, il pilota da battere.

Su una pista, piena di insidie resa umida e scivolosa dal maltempo notturno, nelle prove cronometrate di domenica mattina, ferma il cronometro con il tempo di 37,956, questo fa ben sperare per la prefinale che fa partire il piccolo Salvatore in pole position. In gara 1, con una partenza da campione affermato, riesce in pochi giri a distanziare il gruppo, con un risultato finale che lo vede trionfante con un distacco, sul 2° classificato, di 9.600. Si apre il sipario sulla finale, con una partenza da manuale, riesce a distaccare già alla prima curva i rivali, che si arrendono alla superiorità tecnica e alla guida fluida di Salvatore Giglio che alla fine riesce a distaccare il 2° classificato con un tempo straordinario di 12,393, e trionfante sale sul podio come 1° classificato. “Sono contento di essermi distinto in questa gara, sono le dichiarazioni post gara del vincitore, ringrazio per il risultato raggiunto tutti gli sponsor “Team Montero” e la “Giglio Kart Driver” e a tutti quelli che mi hanno permesso di partecipare a questa splendida manifestazione”.