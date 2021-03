Catanzaro, a Cava dei Tirreni le Aquile provano l’aggancio al podio

«Vincere contro la Cavese per dare importanza al successo con il Bari». Lo ha detto chiaro e tondo, Calabro, subito dopo il match di domenica scorsa, al “Ceravolo”, contro i pugliesi. E su questo refrain si è imperniato anche lo scorcio di settimana che ha portato quest’oggi le aquile alla partenza per la Campania, con i blufoncé ormai nel mirino ed il recupero del “Lamberti” ad un tiro di schioppo. In quella che è stata per ultima la casa dello sfortunato ex Antonio Vanacore si proverà a coronare la missione aggancio al podio: cambierà qualcosa nell’ossatura ma per i giallorossi sarà come il secondo tempo di una sfida iniziata già domenica pomeriggio. Con il coltello ancora tra i denti.

QUI GIALLOROSSI – Calabro dovrà rinunciare allo squalificato Risolo ed all’infortunato Corapi: come annunciato alla vigilia si cercherà di gestire le energie mettendo comunque in campo la formazione migliore. In rampa di lancio ci sono Parlati e Gatti: Baldassin va verso la riconferma dopo l’ottima prova contro il Bari. In avanti non si vorrebbe rinunciare a Curiale, per fargli da spalla si pensa anche a Grillo.

QUI BLUFONCé – Ridotto quasi all’osso il gruppo a disposizione di Campilongo che per la gara dovrà rinunciare agli acciaccati Lulli, Marzupio, Lancini e Pompetti ed agli squalificati Scoppa e Gerardi. Anche De Vito non è al meglio – solo pochi giorni fa il suo rientro dopo l’infortunio – e questo dovrebbe portare ad una formazione quasi obbligata. In avanti ci saranno Bubas e Gatto; a centrocampo gli unici centrali disponibili: Natalucci, Cuccurullo e Matera.

NUMERI – Campo quasi stregato, il “Lamberti”, per i giallorossi capaci di vincere solo una volta nei dieci precedenti alle spalle. Di Fischnaller e D’Ursi le reti di quel 31 marzo 2019 (0-2); nell’ultimo confronto invece furono ancora l’altoatesino e Nicastro a firmare il pareggio (2-2). Tre in tutto le vittorie dei metelliani: la più recente nel 2002 con gol di Righi. Al signor Fiero di Pistoia – lo stesso dell’ultimo incrocio contro la Juve Stabia al “Ceravolo” terminato 2-2 – il fischietto per la gara: assistenti saranno Carpi Melchiorre, Trasciatti ed Ancona.

CAVESE (4-4-2) : Kucich; Senese, Matino, De Franco, Ricchi; Natalucci, Cuccurullo, Matera, Senesi; Bubas, Gatto. All. Campilongo.

CATANZARO (3-4-1-2) : Di Gennaro; Scognamillo, Martinelli, Gatti; Garufo, Verna, Parlati, Porcino; Baldassin; Curiale, Grillo. All. Calabro.