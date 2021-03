Basket serie B, la Mastria fa quello che puo con la corazzata Rieti. In partita per gran parte del match

Troppo forte questo Rieti per la Mastria. I giallorossi giocano tre quarti ad alto livello contro la corazzata del campionato, costruita per la promozione in A2. Nell’ultima frazione, una pioggia di triple, fa soccombere la Mastria che comunque ha fatto vedere ottime trame di gioco e ha dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque. Il match termina 54-83, complice come detto un quarto periodo devastante dei reatini. Passiamo alla cronaca del match: la Mastria schiera in quintetto Cucco da play, Battaglia in guardia, Morciano da ala piccola e il neo acquisto Brunetti e il giovane Tchintcharauli sotto le plance; Rieti risponde con Traini, Provenzani, Loschi, il forte Ndoja e il lungo Paci. L’avvio è tutto per la Mastria che firma un parziale di 9-2 e costringe al time out la squadra di coach Righetti: contro parziale servito e si va al primo riposo sul 12-15 con un Battaglia sugli scudi.

Nel secondo quarto, l’esperto Enzo Cena prende per mano i suoi firmando il primo allungo della serata per i laziali che arrivano anche sul più 10. Tutto finito? Assolutamente no. Brunetti e Battaglia suonano la carica e la Mastria si riavvicina nuovamente e resta aggrappata alla partita: si va al riposo lungo sul 29-31. La ripresa è tutta un’altra musica, inizia la pioggia di triple di una scatenata Rieti che costruisce sempre buoni tiri e va sempre a segno dalla lunga distanza. Prima Ndoja, poi Drigo e Provenzani firmano l’allungo, contemporaneamente Moretti e Cucco tengono a galla i giallorossi ma non basta e si va all’ultimo riposo sul 42-54.

L’ultimo quarto è la vera mazzata decisiva per la Mastria. I reatini tirano col 45% da tre e portano la gara al termine con agilità, guidati dall’esperienza di un super Ndoja autore di 19 punti. Il parziale dell’ultimo quarto è di 12-29, con la Mastria che non riesce a rispondere più colpo su colpo e perde il 12esimo match stagionale. Nota positiva della serata, l’esordio del giovanissimo 2003 Marco Mastria. Entrato in campo a pochi secondi dal termine del match, alla prima azione conquista un pallone in difesa e vola in contropiede, sfoderando una poderosa schiacciata bimane che manda in visibilio il poco pubblico presente al Palapulerà. Nel prossimo turno i giallorossi saranno impegnati sul campo del Meta Formia, altro match fondamentale in chiave salvezza. Questo il tabellino del match:

Mastria Sport Academy Catanzaro – Real Sebastiani Rieti 54-83 (12-15, 17-16, 13-23, 12-29)

Mastria Sport Academy Catanzaro: Pasquale Battaglia 14 (4/6, 2/4), Franco Gaetano 9 (4/7, 0/0), Gioele Moretti 8 (1/3, 2/4), Marco Cucco 8 (0/3, 2/7), Luigi Brunetti 6 (1/3, 0/1), Francesco Morciano 3 (1/3, 0/1), Roman Tchintcharauli 2 (1/2, 0/0), Andrea Procopio 2 (1/4, 0/2), Marco Mastria 2 (1/1, 0/0), Matteo Mastria 0 (0/0, 0/0), Dorde Tomcic 0 (0/0, 0/0)

Real Sebastiani Rieti: Klaudio Ndoja 19 (2/3, 5/8), Federico Loschi 16 (2/3, 2/4), Andrea Traini 11 (1/1, 3/7), Enzo Cena 11 (4/4, 1/2), Mathias Drigo 10 (1/2, 2/3), Paolo Paci 7 (3/6, 0/0), Vincenzo Provenzani 7 (2/3, 1/1), Giuseppe nicolò Basile 2 (1/1, 0/5), Leonardo Di battista 0 (0/0, 0/1), Eric Visentin 0 (0/1, 0/0), Marco Di pizzo 0 (0/0, 0/0)