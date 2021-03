Catanzaro Calcio, un turno di stop a Calabro per espressione blasfema

Non sarà solo Luca Baldassin – espulso, ieri, a Cava de Tirreni – a saltare il prossimo turno di Torre del Greco: un’altra squalifica ha colpito infatti il Catanzaro interessando non il campo ma questa volta la panchina. A fermarsi sarà infatti mister Calabro , punito dal giudice sportivo per aver pronunciato in gara un’espressione blasfema. Il tecnico giallorosso – peraltro in diffida per somma di cartellini – salterà dunque la sua prima gara da quando è alla guida delle aquile. Al suo posto ci sarà il secondo Alberto Villa.