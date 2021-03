Karate, il catanzarese Danilo Russo responsabile nazionale e referente per l’Italia di due federazioni

La international amateur Karate Union e la All Japan Traditional Karate Do international Federation hanno nominato il Catanzarese Danilo Russo responsabile nazionale e referente per l’Italia delle federazioni.

La I.A.K.U. e la A.J.T.K.I.F., Sono presenti in tutti i paesi del mondo la prima con l’intento di riunire i praticanti per lo sviluppo del Karate nei vari continenti e la gestione sportiva degli amatori di questa nobile arte Giapponese , la seconda ha l’intento di mantenere le tradizioni e lo spirito del Karate-Do, promuovendo attività agonistiche, seminari, scambi culturali tra le nazioni affiliate nonché mantenere il legame con il Giappone patria del Karate Do. Insomma una federazione guarda l’aspetto sportivo e l’altra la tradizione del Karate.

Due splendide notizie che confermano il valore del Maestro Catanzarese, Lo scorso 16 Marzo i vertici della All Japan Traditional Karate Do international federazion si sono riuniti per decidere a chi affidare la guida della federazione nei vari stati in cui essa opera, per l’Italia tra i tanti nomi è stato scelto l’Avvocato Catanzarese e Maestro di arti marziali Danilo Russo. La notizia è arrivata dal Cerimoniere della federazione SOKE (gran Maestro) Kanzaki Masahiro, mentre proprio qualche ora fa il Presidente Nestor Parreño della International Amateur Karate Union ha comunicato tramite Email al Maestro Danilo Russo La prestigiosa nomina.

“In un momento così particolare, caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid 19, lo Sport ha avuto un duro colpo, in particolar modo i c.d. sport minori, tra questi il Karate che non è solo uno sport, ma con le sue numerose sfaccettature e stili è un arte vera e propria, caratterizzata da riti, tradizioni e storia. Una disciplina completa che contribuisce a far sviluppare corpo, mente e spirito del praticante, per questo la scelta dei referenti nazionali è stata ponderata e meditata a lungo”

Questa una delle motivazioni con la quale è stato nominato il Maestro Danilo Russo, Sesto Dan di Karate Shotokan con un curriculum tecnico di tutto rispetto, più volte campione regionale Calabria, campione regionale Lazio Campione interregionale, Nazionale e Internazionale, Già membro della nazionale di Karate FIKK con la quale ha disputato numerosi tornei internazionali, direttore tecnico e responsabile federale per la Calabria di numerose federazioni di arti marziali.

L’avvocato Russo non è estraneo a incarichi così importanti, ricordiamo la nomina a presidente nazionale della World Krav Maga Association che ha sede a Londra nomina avuta dal presidente mondiale Alex Paris, il quale era già International Legal Advisor della stessa federazione, oggi si prepara a gestire in un momento particolare il futuro del Karate Tradizionale per le due prestigiose federazione internazionale.

Danilo Russo ( Avvocato, Docente, Politico, musicista, scrittore e maestro di arti marziali) inizia la pratica del Karate Shotokan con il Maestro Claudio Miceli nel 1993 già coordinatore F.I.K.T.A. presso la palestra Jumping Joy di Catanzaro con il quale crescerà nella tecnica e nello spirito, seguendo i principi del Budo.

Numerose sono state le vittorie nelle competizioni regionali e nazionali, nel 1997 a soli 14 anni davanti al Gran Maestro Hiroshi Shirai, Danilo Russo conquista la cintura nera Primo Dan divenendo Sempai del Dojo del Maestro Miceli. Ha conosciuto personalmente in quegli anni i Maestri Hidetaka Nishiyama, Taiji Kase, Hiroshi Shirai, Takeshi Naito, Giuseppe Perlati, Bernardo Contarelli con i quali ha intensificato lo studio del Karate Shotokan. Nel 2000 Danilo Russo supera gli esami di C.N. Secondo Dan e inizia lo studio del Karate shito-Ryu e dell’Aikido con il Maestro Oreste Del prete F.E.S.I.K. che succede al maestro Miceli alla guida della palestra Jumping Joy, anche con quest’ultimo molti sono stati i successi sportivi in F.E.S.I.K. divenendo nel 2001 allenatore e nel 2002 Istruttore. Nel 2003 conquista il terzo Dan, nel 2008 con la Fe.K.D.A. conquista il Quarto Dan, nel 2013 con la F.I.K.S. supera l’esame di Maestro e gli viene conferito il Quinto Dan, nel 2019 riceverà il sesto Dan.

Era il 2001 quando Shihan Danilo Russo appena diciottenne ha sostituito i suoi maestri di Karate (Claudio Miceli D.T. dal 1993 al 1997 e Oreste Delprete D.T. dal 1997 al 2000) in qualità di direttore tecnico della Palestra Jumping Joy di Catanzaro, nacque così la K.K.C. Karate e Krava Maga club assieme ai Maestri Danilo Tavano e Alfredo Rippa suoi collaboratori.