Nomine importanti per due tesserati della Catanzarese nella FIB

Grande soddisfazione in casa dell’ABD Catanzarese per la nomina di due tesserati della società giallorossa (impegnata nel campionato di Serie A2 della Raffa) negli organi della Federbocce. A cominciare, a seguito del rinnovo degli organi di giustizia sportiva per il quadriennio 2021-2024, da quella dell’avvocato Antonella Germanò quale componente del Tribunale Federale. Ma ad inorgoglire la società del presidente Antonio Perricelli, e di tutto il Comitato Calabrese della F.I.B., è anche l’inserimento del giovane bi-campione europeo Gianfranco Bianco nel nuovo “Team Giovani Azzurri”, istituito con lo scopo di promuovere l’immagine della Federazione tramite i suoi sportivi più giovani e rappresentativi, quali ambasciatori dello sport delle bocce, dei suoi contenuti sociali inclusivi e ed agonistici.

«Tutta la società si complimenta con Germanò e Bianco e augura loro un grosso in bocca al lupo. Questa doppia nomina è la dimostrazione della stima e della considerazione che la F.I.B. nutre verso i nostri soci e verso la nostra società»: è il commento del presidente Antonio Perricelli a nome di tutto il club della Catanzarese.

Contestualmente nel corso dell’ultimo Consiglio Federale del 19 marzo sono stati rinnovati, inoltre, i Centri Avviamento Bocce (CAB): fra essi spicca quello della Malaspina (Lamezia Terme, Cz) mentre è di nuova approvazione quello della Bocciofila Villa Arangea (Reggio Calabria)