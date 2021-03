L’ex Di Nunzio sulla strada delle aquile: ‘Catanzaro, ti aspetta una Turris agguerrita’

Dalla parentesi non troppo fortunata in giallorosso alla seconda giovinezza di Torre del Greco. Ci sarà anche Francesco Di Nunzio nella nutrita truppa di ex che in maglia Turris, domenica pomeriggio, proverà a sbarrare la strada al Catanzaro nella sfida del “Liguori”. L’uomo d’esperienza della prima stagione Noto, ora bandiera e capitano dei corallini; il perno difensivo voluto da Erra nell’estate 2017, oggi colonna del reparto arretrato di Caneo.

LA SALVEZZA E QUELL’AUTOGOL – Ventisei le sue presenze con le aquile: un passato pressoché sbiadito, reso amaro da un infortunio agli inizi – lesione al menisco già in ritiro – e da polemiche infuocate per una controversa autorete a Lecce nel finale. Eppure, guardando indietro, il centrale pare voler considerare solo alla parte piena del bicchiere di quell’avventura. «La giudico un’esperienza comunque positiva – dice, alla quasi vigilia del nuovo incontro con i giallorossi – Era un periodo particolare per il Catanzaro: la proprietà Noto si era appena insediata e la consegna data alla squadra non fu né più né meno che una salvezza tranquilla». Obiettivo striminzito ma centrato, alla lunga. Pur se con sofferenza e non senza rimpianti. «Ci furono delle difficoltà innegabili – ammette il centrale – ma ciò che resta alla fine è il grande rammarico per non essere riusciti a conquistare i playoff. Sarebbe stato il traguardo più giusto – ricorda – e sono certo che ci saremmo giocati le nostre carte». Da dire che neanche la dea bendata si rivelò granché benevola nei confronti di quel gruppo. Come in quel pomeriggio al “Via del Mare” quando proprio un suo sfortunato intervento vanificò la grande prestazione dionigiana contro la corazzata Lecce. «Un po’ mi infastidirono le voci su quell’autorete – afferma oggi Di Nunzio, ripensando alle invettive dell’allora dirigente del Catania Lo Monaco – chi gioca a calcio sa che sono cose che possono accadere ma nonostante ciò alcune dichiarazioni misero in discussione la mia lealtà e la mia onestà. Fu un episodio fortuito – la chiusura del discorso – per di più l’unico della mia carriera».

TURRIS AGGUERRITA – Che da quell’estate in poi si è sviluppata unicamente in maglia corallina, facendogli inanellare oltre settanta presenze in tre stagioni, una promozione dalla D alla LegaPro ed una nuova più positiva dimensione. «Da neopromossi è ovvio che si punti alla salvezza quest’anno – dice il centrale – ma il girone d’andata ha stupito tutti, anche noi stessi, e fatto capire che possiamo giocarcela con chiunque. Vero è che stiamo affrontando un periodo di flessione – la sua opinione – ma bisogna tenere conto anche che a volte nei primi mesi si è raccolto qualcosa in più del meritato e giudicare le cose con equilibrio». Ora c’è il Catanzaro davanti e come con il Catania stuzzica l’idea dello sgambetto. «I giallorossi si troveranno davanti una Turris agguerrita e che vuole tirarsi fuori dalla zona calda il prima possibile – dice Di Nunzio – C’è grande rispetto per loro ma nessun timore di sorta. Potendo scegliere chi leverei a Calabro? Magari il mio vecchio compagno ai tempi di Sorrento Carlini – scherza – quando è in forma è un crack ed un po’ di filo da torcere potrebbe darlo».