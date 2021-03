Catanzaro missione Torre del Greco. Curiale-Di Massimo dall’inizio. Il Bari vincente mette pressione

La vittoria del Bari sulla Paganese – due a zero il risultato dell’anticipo di quest’oggi al “San Nicola” – ha ricaricato un po’ di pressione sulle spalle. Per scrollarsela di dosso e rispedire l’offensiva al mittente il Catanzaro non avrà altra scelta che vincere domani a Torre del Greco, magari raschiando a fondo il barile delle energie, forzando ancora un po’ sulle solite gambe, ma non abbassando nemmeno di un tono i giri del motore.

QUI GIALLOROSSI – Per questo Calabro – che da squalificato si accomoderà in tribuna lasciando al vice Villa la direzione dell’orchestra – si affiderà ancora all’usato più sicuro senza sperimentare nulla nello scacchiere né lanciarsi in rischiosi ritocchi con gli ultimi arrivati. Mancherà Baldassin per il rosso rimediato a Cava de Tirreni ma tornerà disponibile Risolo in mediana – a lui il compito di sostituire Corapi – davanti, invece, confermata la presenza di Carlini, con Di Massimo a svariare da seconda punta a mezzala.

QUI CORALLINI – Più fresca si annuncia al contrario la Turris, caricata a mille dopo l’ultima vittoria contro il Catania. Da lì il tecnico Caneo spera di ripartire confermando i passi avanti compiuti sul piano della solidità difensiva così come «nella sostanza e nella qualità del gioco». «Per noi è vita, per il Catanzaro soddisfazione – ha distinto alla vigilia – I nostri stimoli devono essere più alti di quelli dell’avversario e pur incontrando una squadra costruita per i vertici sono sicuro che faremo una grande partita». D’attesa e ripartenza, si prevede, con il recuperato Esempio subito in campo e l’altro riabilitato Carannante in panchina; iniziativa sulle spalle dell’ex Giannone chiamato a supportare in velocità ed idee l’unica punta Longo: «Cercheremo di gestire la fase difensiva – lo spoiler dell’allenatore campano – loro sanno palleggiare molto bene ma cercheremo di sfruttare al massimo ogni errore».

NUMERI – Una tattica storicamente sempre riuscita ai corallini, capaci negli otto precedenti del passato, di mantenere sempre inviolato il fortino nei confronti con le aquile. Nessuna vittoria giallorossa infatti, finora, a Torre del Greco a fronte di cinque pareggi e tre successi dei padroni di casa. Ventuno anni fa l’ultima sfida in terra vesuviana terminata in parità (2-2) grazie ad una doppietta di Di Corcia. Arbitro dell’incontro sarà il signor Angelucci di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Zampese, Abruzzese e Natilla.

TURRIS (3-4-2-1) : Abagnale; Rainone, Lorenzini, Esempio; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Romano, Giannone; Longo. All. Caneo.

CATANZARO (3-4-1-2) : Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Verna, Risolo, Contessa; Carlini; Curiale, Di Massimo. All. Calabro.