Latella resta delegato Coni di Catanzaro, Talarico: “Prosegue collaborazione con Amministrazione”

“La conferma di Giampaolo Latella come delegato provinciale del Coni è un’ottima notizia per il sistema sportivo del capoluogo e del Catanzarese oltre che per l’amministrazione Abramo, con cui è da tempo in atto un concreto rapporto di collaborazione”.

Lo ha detto il consigliere comunale Fabio Talarico (Catanzaro con Abramo): “Latella è stato sempre un interlocutore garbato, attento e puntuale di Palazzo De Nobili, un supporto costante per lo stesso sindaco Abramo e la sua squadra di governo, oltre che un riferimento sicuro per il Consiglio comunale e la commissione Sport, con la quale è da tempo in essere un confronto continuo e positivo. La conferma del suo incarico a delegato provinciale del Coni è un riconoscimento, doveroso, a quanto Latella è riuscito a realizzare in questi anni e alle sue, universalmente apprezzate, competenze e capacità”.