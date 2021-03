Verso Turris-Catanzaro, Calabro: “Piedi a terra. Possiamo arrivare secondi come ottavi”

«Mancano ancora tante giornate: possiamo arrivare secondi così come ottavi». Piedi ben piantati a terra e niente voli pindarici predica Calabro alla vigilia del match del “Liguori” contro la Turris. Bene per il Catanzaro aver agguantato il terzo posto, bene aver aggiunto anche il Bari alla lista delle vittime eccellenti tra le mura amiche, ma guai a fermarsi proprio ora: l’obiettivo è ancora lontano dall’essere saldamente in pugno e per tenerlo stretto al traguardo occorrerà mantenere alta la tensione. Già da domani, a Torre del Greco, contro un avversario ostico alla ricerca di ossigeno per la salvezza.

«L’unica cosa che conta sarà andare forte per tutta la partita e dare il massimo – le parole dell’allenatore – senza pensare a ciò che faranno gli altri ma solo a noi stessi. Ecco perché schiererò la migliore formazione possibile – l’annuncio – Non possiamo permetterci di fare altri ragionamenti». A parte Corapi – ne avrà ancora per un mesetto e «verrà rimpiazzato dai sostituti naturali» – non ci saranno altri forfait in campo; mancherà invece proprio il tecnico in panchina, appiedato dal giudice sportivo per le frasi blasfeme pronunciate nell’ultimo turno a Cava de’ Tirreni e pronto ad essere sostituito dal fido Villa.

«Sono amareggiato – ha confessato Calabro riguardo il turno di stop – La squalifica è arrivata un po’ a sorpresa sia perché a Cava nessuno mi ha fatto presente la cosa, sia perché la bestemmia non rientra nel mio costume. I ragazzi sono comunque consapevoli dell’atteggiamento da mettere sul terreno di gioco e staranno sul pezzo in ogni momento della gara».