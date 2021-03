Bocce, la Catanzarese sbanca Bellizzi e va al secondo posto

La Catanzarese c’è, eccome. Sul difficile campo esterno di Bellizzi (Sa) a squadra del presidente-giocatore Antonio Perricelli conquista tre punti pesantissimi battendo i salernitani per 5-3.

Una vittoria costruita su ogni boccia, su ogni punto, dopo che il primo tempo si era chiuso in parità (2-2), con i giallorossi che vincono i due individuali con uno Giuseppe Scicchitano in gran forma, ma perdono i due set di terna. Nel secondo turno la Catanzarese entra in campo con grande carica vince entrambi i set di coppia giocati da Scicchitano – Zaffino, mentre sull’altra pista, basta un set a Valentino e Perricelli, entrato al posto di Bianco.

A fine grande esultanza di tutta la squadra per la «vittoria combattuta ma meritata – spiega il tecnico Franco Abramo – che ci porta in una posizione di classifica tranquilla in attesa dell’incontro che dopo la pausa pasquale ci vedrà impegnati contro Santa Chiara».

La posizione “tranquilla” è il secondo posto a quota 11 punti in coabitazione con la corazzata Santa Chiara.

Tabellino:

Todis Bellizzi (SA) – Bocciofila Catanzarese (CZ) 3-5 (43-49)

Giorgio – Cannavacciuolo – Sorrentino vs Perricelli – Valentino – Bianco (2° set Zaffino) 8-3, 8-2; De Maio (2° set Trapani) vs Scicchitano 4-8, 5-8; Cannavacciuolo (1° set Ferraioli) – Giorgio vs Valentino – Bianco (2° set Perricelli) 1-8, 8-4; Trapani – De Maio (2° set Illegittimo) vs Scicchitano – Zaffino 3-8, 6-8;

All. Bellizzi: Giuseppe Aquino

All. Catanzarese: Franco Abramo

Direttore di gara: Salvatore Gallo

Arbitri: Roberto Mele – Luigi Iazzetti