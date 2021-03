Turris-Catanzaro 1-1, la videosintesi e la fotogallery

Al di là del solito quesito che ci si pone in questi casi ovvero il dilemma tra punto guadagnato o due persi la sfida del Catanzaro con la Turris ha mostrato comunque una squadra giallorossa viva, in grado di reagire all’ingiusta espulsione di Fazio con determinazione e cuore.

Un 1-1 quindi da accogliere con moderata soddisfazione quello raccolto dalla truppa di Calabro (sostituito ieri in panchina dal vice Villa) in terra campana. In questa pagina alcune foto del pomeriggio.

