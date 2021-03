Basket serie B, Mastria Catanzaro bella e perdente. Ko bruciante a Formia

Sconfitta cocente per la Mastria Sport Academy, che perde sul campo della Meta Formia per 75-71. I giallorossi non riscattano la sconfitta nel turno infrasettimanale contro Rieti, ma sciorinano comunque una grande prestazione lontano dalle mura amiche e complice una poca lucidità negli ultimi minuti di gara, come dichiarato anche da Coach Tunno al termine del match, escono sconfitti dal Palasport di Via Colombo. Passiamo subito alla cronaca del match: la Mastria schiera in quintetto Cucco in cabina di regia, Battaglia in guardia, Moretti e Morciano in ala e Franco Gaetano sotto le plance; di contro Formia risponde con Cimminella play, Tamburini in guardia, Jovocic e Digno a supportare il forte centro Laguzzi.

Il primo quarto è una partenza sprint della Mastria che preme sull’acceleratore: Formia è incapace di realizzare, grazie all’ottima difesa dei giallorossi che trovano con grossa continuità il canestro dalla lunga, con un Moretti in gradissimo spolvero. Di fatti, il primo quarto si chiude sul 14-23 per i giallorossi che sembrano aver la gara in mano; all’inizio del secondo quarto, l’inerzia del match cambia e i padroni di casa mettono su un parziale di 16-0 e si ritrovano avanti di 7.

A bloccare l’emorragia in casa Mastria, ci pensa Brunetti che realizza un paio di canestri e riesce a trovare anche Moretti che dall’arco riavvicina la Mastria sul -1 al termine del secondo periodo. Si va al riposo sul 37-36; nel secondo tempo a regnare è l’equilibrio: Formia prova a farla da padrona cercando gli strappi decisivi, però Catanzaro riesce sempre a riportarsi in partita. Equilibrio che rimarrà invariato fino agli ultimissimi secondi di partita. Catanzaro ha la palla per vincere il match, mancano 14 secondi alla fine ma la Mastria perde clamorosamente palla e Formia vola in contropiede realizzando di fatto il canestro che chiude il match. Per Catanzaro, da sottolineare le prestazioni di Gaetano e Brunetti, ma anche i canestri decisivi di Moretti. Ora ci sarà la pausa per le festività pasquali, con la Mastria che tornerà in campo giorno 11 aprile, tra le mura amiche nel difficilissimo match contro la Virtus Cassino.

Questo il tabellino del match:

Meta Formia – Mastria Sport Academy Catanzaro 75-71 (14-23, 23-13, 19-17, 19-18)

Meta Formia: Mario Tamburrini 18 (7/11, 0/4), Luigi Cimminella 16 (5/7, 1/5), Matija Jovovic 16 (5/8, 0/2), Guillermo nicolas Laguzzi 15 (5/9, 1/1), Nicolo Ianuale 8 (1/2, 1/3), Luca Digno 2 (1/2, 0/5), Lorenzo Scampone 0 (0/0, 0/1), Jacopo Tartaglione 0 (0/0, 0/0), Marco Polidori 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Mastria Sport Academy Catanzaro: Marco Cucco 16 (0/0, 5/14), Luigi Brunetti 16 (4/8, 1/2), Gioele Moretti 14 (3/4, 2/6), Franco Gaetano 13 (5/9, 0/0), Pasquale Battaglia 6 (3/8, 0/4), Francesco Morciano 6 (2/5, 0/3), Andrea Procopio 0 (0/4, 0/0), Dorde Tomcic 0 (0/1, 0/0), Matteo Mastria 0 (0/0, 0/0), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0)