Calcio Catanzaro, tegola Martinelli: contro il Bisceglie difesa da inventare

CSono strascichi pesanti quelli con cui è costretto a fare i conti il Catanzaro dopo la trasferta di Torre del Greco: un mix di tegole dal punto di vista fisico, degli infortuni e delle squalifiche che ha trasformato la ripresa di oggi pomeriggio a Giovino quasi in una sorta di conteggio dei reduci dopo una battaglia. Comune denominatore nel gruppo: le gambe pesanti, la grossa fatica, frutto di un dispendio infinito di energie, tra impegni a raffica nel calendario ed un turnover di fatto attuabile solo su carta. La gara del “Liguori” ha rappresentato la mazzata ulteriore per i fedelissimi di Calabro aggiungendo il poco gradito extra di un’ora buona condotta in inferiorità numerica ed all’insegna del sacrificio. Qualcuno ha retto raschiando però il barile, qualcun’altro invece no ed ha alzato bandiera bianca.

E’ il caso di Martinelli, uscito anzitempo contro i corallini per un fastidio muscolare, da ascrivere alla lista dei futuri indisponibili per almeno una decina di giorni. Sicuro il suo forfait sabato contro il Bisceglie, si valuterà dopo Pasqua l’opportunità se ributtarlo in pista o meno già a Castellammare. Varrà per lui la stessa regola di capitan Corapi: recupero pieno e senza pressioni in vista dei playoff e rientro solo quando sarà scongiurato il pericolo ricadute. Certo la congiuntura è tutt’altro che positiva per le aquile che contro la Turris hanno perso un’altro pezzo da novanta del reparto arretrato. Appiedato dal giudice sportivo anche Fazio, infatti, salterà il prossimo turno contro i pugliesi, il ché obbligherà Calabro al varo di un piano B per serrare la porta di Di Gennaro. Il punto fermo della difesa sarà Scognamillo a destra, la mattonella centrale sarà con ogni probabilità presidiata da Riccardi mentre a sinistra agirà il positivo Gatti. Prove generali già partite: da qui a venerdì si dovrà trovare la quadra e recuperare brillantezza