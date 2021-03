Volley A2 donne, Soverato: sabato la sfida interna con Roma

Sono ripresi lunedì mattina gli allenamenti in casa Volley Soverato. La squadra di coach Napolitano, costretta a stare ferma, causa rinvio del match di Sassuolo, ritornerá in campo nella vigilia di Pasqua, sabato Santo, quando al Pala Scoppa riceverá la visita dell’Acqua & Sapone Roma Volley per la seconda gara di ritorno della pool promozione. Ricordiamo che il Soverato ha due gare ancora recuperare, Sassuolo in trasferta e Pinerolo in casa; proprio quest’ultima gara sará disputata mercoledì 7 aprile alle ore 17.

Ci saranno due sfide consecutive in casa, dunque, per le biancorosse che in classifica sono sempre a trentatrè punti. Roma sabato e Pinerolo dopo quattro giorni, diranno molto in vista del rush finale di pool promozione per Nardelli e compagne che nell’ultimo match disputato sono state sconfitte dalla capolista Mondoví dopo una gara ben giocata dalle ioniche del presidente Matozzo; certamente questi continui rinvii di partite e i recuperi infrasettimanali, non consentono di svolgere la settimana di allenamento tipo alle ragazze guidate da coach Napolitano. Nonostante le ultime battute di arresto, la squadra ha dimostrato in campo di meritare di piú, con prestazioni di livello sia in casa che lontano dalle mura amiche; adesso le partite diventano sempre di meno e i punti iniziano a pesare in ottica qualificazione playoff.

Le calabresi ci credono e fino alle fine si giocheranno le loro possibilitá. Sabato contro le laziali non sará certo facile ma giá nel match di Roma, all’andata, Lotti e compagne hanno giocato una gara positiva cedendo solamente nei finali di set. Lunedi ci si è ritrovati in sala pesi, mentre nel pomeriggio si è tenuta la seduta tecnico – tattica al Pala Scoppa. Sará, come sempre, una settimana di lavoro intenso per il Soverato che vuole ritornare a fare risultato.

