Volley serie C, Csg torna in campo dopo un anno e vince in quattro set

Prima gara interna di campionato di serie c e prima vittoria per la Telespazio TV Volley Team CSG di Catanzaro nei confronti della Tigano Palmi per 3 a 1. Si è ritornato in campo dopo circa un anno, dopo tanti stop, divieti, false riprese. La voglia di riassaporare e vivere una sana gara agonistica, di ritornare anche se per poche ore, ad una apparente normalità di vita, ha unito lo spirito delle due squadre scese in campo tra mille accortezze anti pandemia, richieste dalla federazione in un impianto sanificato e igienizzato in ogni angolo di campo e di spogliatoi. La squadra catanzarese allenata dal tecnico Rino Guzzo, ha iniziato il primo set con Ferraiuolo, Di Resta, Grasso, Mafrica, Scalzo, Gaetano e Pierri Libero.

Nel corso della gara sono stati utilizzati successivamente anche il capitano Capomolla, Cotroneo, Mercuri e Gallo. Parte molto bene la squadra catanzarese e conclude il primo set per 25 a 16 sfruttando al meglio tutti i fondamentali di attacco. Stessa storia si ripete anche nel secondo set conclusosi con il punteggio di 25 a 21, anche se la squadra ospite sfruttando le proprie notevoli capacità tecniche ha conteso sino all’ultima palla la vittoria del set. Ma il miglioramento del Palmi è emerso in modo consistente nel terzo set, concluso a suo favore per 25 a 15, mentre in netto contrasto con i primi due set, la Telespazio Tv, ha pagato lo scotto di aver rallentato la propria intensità di gioco ed ha subito quindi il ritorno degli avversari. Il quarto set è stato il più combattuto, con le squadre in campo che hanno prodotto il massimo sforzo per poterselo aggiudicare.

Nella fase finale dello stesso dal 20 pari in poi, Pierri e compagni hanno tirato fuori una maggiore voglia di vincere e si sono aggiudicati set e vittoria per 25 a 20. Estremamente soddisfatto il tecnico Rino Guzzo, il quale ha riferito: Sono felice per il risultato ed i tre punti ottenuti. Per noi era la prima gara contro un avversario molto ostico e collaudato da anni e campionati vari, giocati insieme. Noi siamo giunti a questa gara con pochissimi allenamenti sostenuti, alcuni dei miei addirittura con una sola settimana di lavoro. Avevamo bisogno di giocare per capire su cosa si deve intervenire per migliorarci, essendo ben consci che disponiamo di potenzialità tecniche individuali che solo il lavoro potrà trasformare in potenzialità di squadra. Ringrazio tutta la società che ci ha permesso di affrontare il rigido protocollo imposto dalla federazione per poter disputare questo campionato ma, ringrazio in particolare ed ancor di più i miei 12 ragazzi, che hanno voluto e dimostrato di tenere moltissimo alla maglia indossata ed al raggiungimento di questa importante iniziale e beneaugurante vittoria.

