Focolaio Covid nel Catanzaro: il match con il Bisceglie si gioca regolarmente, l’annuncio di Foresti

Si svolgerà regolarmente il match tra Catanzaro e Bisceglie valevole per il campionato di calcio di serie C in programma domani alle 17.30 al Ceravolo. La disputa della gara era in forse a causa del focolaio di Covid 19 che coinvolge giocatori e membri dello staff del sodalizio .

L’annuncio della disputa dell’incontro è stata dato nel corso di una conferenza stampa web convocata dal direttore generale delle Aquile Diego Foresti. “C’è capitata questa tempesta – ha confermato Foresti. abbiamo dodici elementi del gruppo squadra positivi Una situazione alla quale non eravamo abituati: eravamo riusciti ad arrivare ad aprile senza questa problematica.

Una circostanza drammatica dal punto di vista sportivo ed umano anche grazie al cielo dei dodici positivi non c’è nessuno che sta malissimo. Speriamo che non escano altri casi.

La partita la vogliamo giocare per tanti motivi. Innnzitutto perchè siamo in un momento della stagione in cui non ci sono tante date per recuperare. Rispettiamo poi il Bisceglie che è già qui in ritiro e sarebbe noioso farli tornare a casa senza partita.

Giocheremo con gli elementi che abbiamo a disposizione. Peccato, perché questo problema cade in un momento favorevole con una cavalcata ancora in corso. Ci siamo rialzati sempre e contiamo di farlo anche in questa occasione difficile, con i giocatori contati. Ci sono riusciti tutti ci riusciremo pure noi”. Seguirà resoconto