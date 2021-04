Coronavirus, focolaio nel Catanzaro Calcio. Dieci positivi nel gruppo squadra

Il Covid colpisce di nuovo sul Catanzaro. Otto mesi dopo la prima positività riscontrata con Kanoute, tre mesi dopo la seconda che ha toccato Branduani, ecco di un focolaio trasversale tra squadra e staff.

La società Us Catanzaro – ha reso noto oggi il sodalizio giallorosso – comunica di aver ricevuto nella tarda serata di ieri gli esiti dei tamponi antigenici effettuati nell’ambito dei protocolli covid previsti dalla Figc, che hanno evidenziato dieci casi di positività nel gruppo squadra. Questa mattina, sempre in ottemperanza dei protocolli sanitari, verrà effettuato un nuovo giro di tamponi, i cui esiti si conosceranno nel pomeriggio. La società comunicherà tempestivamente ogni decisione in merito alla disputa della gara contro il Bisceglie, che potrà essere assunta soltanto all’esito dei test.