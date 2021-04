Il Catanzaro pronto prova a concentrarsi sul campo. Al Ceravolo arriva il Bisceglie

Un avversario da fronteggiare in campo, un altro ben più subdolo e pericoloso, a fiatare pesantemente sul collo. Ha scelto di giocare il Catanzaro: di non farsi irretire dal covid e di andare oltre tutti gli ostacoli che nelle ultime ore ne hanno si sono frapposti tra sé, la serenità e l’entusiasmo. La rosa ristretta per le positività accertate, lo spettro di possibili ulteriori casi da qui al fischio d’inizio di domani, e l’impossibilità di preparare la gara in settimana per il blocco totale degli allenamenti non hanno convinto a il club a scartare sul tavolo del campionato il jolly del rinvio giustificato. Lo si terrà ancora nel mazzo, a futuro ed eventuale beneficio. Per intanto, contro il Bisceglie – calcio d’inizio ore 17.30 – si andrà in campo per come si può: come un esercito disperato, stringendo più che mai i denti, armati solo di carattere ed orgoglio.

QUI GIALLOROSSI – Arduo per Calabro metterne undici in campo: Martinelli e Fazio erano già out per infortunio e squalifica ed in mezzo alle dodici positività riscontrate la gran parte sembrerebbe toccare proprio i ranghi della rosa. C’è da aspettarsi per questo più di un adattamento forzato per tappare i buchi ed a ruota dovrebbe accompagnarsi anche il lancio di qualche pedina mai schierata. Asso nella manica potrebbe rivelarsi Di Massimo capace di ricoprire più ruoli nei reparti di mediana e d’attacco.

QUI NERAZZURRI – Ben diversa la situazione in casa Bisceglie con i soli Cittadino, Casella, Ferrante e Bassano ai box. Alla vigilia Papagni si è limitato a tessere le lodi dei giallorossi – definendoli comunque «una delle corazzate del campionato» – senza entrare troppo nei particolari. E’ attesa comunque una formazione accorta: in campo dovrebbe andare anche l’ex Priola; i ballottaggi dell’ultim’ora sembrerebbero riguardare Vona ed Hassan, Giron e Vitale.

CATANZARO (4-3-1-2) : Di Gennaro; Scognamillo, Riccardi, Gatti; Di Massimo, Parlati, Risolo, Pierno; Carlini; Curiale, Jefferson. All. Calabro.

BISCEGLIE (3-5-2) : Spurio; De Marino, Altobello, Vona; Priola, Maimone, Romizi, Mansour, Giron; Cecconi, Rocco. All. Papagni