Calcio a 5, Catanzaro Futsal chiede sostegno per le ultime tappe della stagione

Il Catanzaro Futsal, formazione di calcio a 5 in testa al campionato di serie B, cerca sponsorizzazioni per concludere una stagione che in caso di doppia vittoria nelle ultime partite di campionato regalerà alla città la promozione. L’appello è stato pubblicato ieri sulla pagina Facebook del sodalizio del presidente Tassone che vorrebbe realizzare una maglia di allenamento unica e in edizione speciale per le Final Eight di Coppa in programma dal 30 aprile al 2 maggio con i loghi delle aziende che avranno dato il loro contributo

Siamo vicini alla realizzazione di un sogno – si legge nel post – siamo vicini alla serie A2.

La nostra società è partita con l’obiettivo di far bene al suo primo Campionato Nazionale dopo una scalata sontuosa che in 3 anni ci ha portato dalla serie D alla serie B e mai avremmo immaginato di stare in vetta alla classifica della serie B a due giornate dal termine della stagione. Ma non finisce qui. Questi ragazzi straordinari ed evidentemente virtuosi sotto l’aspetto tecnico e umano, hanno sorpreso anche presidente e dirigenti del nostro sodalizio qualificandosi per le finali di Coppa Italia che si svolgeranno a Porto San Giorgio, nelle Marche, dal 30 aprile al 2 maggio prossimi.

Un evento straordinario che ci vedrà impegnati assieme alle migliori 8 squadre d’Italia del campionato di serie B.

Non potevamo mai prevedere questi risultati, figli di una generazione di fenomeni guidati da un allenatore strepitoso.

Da soli non siamo capaci di rendere omaggio alla grandezza di questo gruppo e, senza nessuna vergogna, chiediamo un sostegno alla città. Anche un piccolo contributo sarà per noi fondamentale per consentire a questi giocatori di prepararsi al meglio per una manifestazione che per la prima volta nella storia vede impegnata una compagine catanzarese.

È nostra intenzione presentarci a Porto San Giorgio con una maglia di allenamento edizione unica e speciale con addosso il logo di tutte le attività commerciali e imprenditoriali che vorranno sostenerci. E allora cosa aspettate? Aiutateci a completare l’impresA e a raggiungere al meglio le finali di Coppa.

Ringraziamo Vittorio Zadotti che con la sua Lombarda Servizi e Trecento Olive Oil ci ha già dato una mano nonostante le sue imprese operino lontano dal nostro territorio. Ma lui, attento appassionato di tutti gli sport, è rimasto folgorato dalle gesta dei nostri ragazzi che con tanto amore stanno raggiungendo un obiettivo straordinario.

Siamo convinti che i catanzaresi non ci lasceranno soli.

Bar, ristoranti, piccole e grandi imprese: attaccatevi alla nostra maglia, la suderemo per noi e per voi per amore dei due colori.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 3401694278″