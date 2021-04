Ufficiale: Catanzaro – JuveStabia rinviata al 21 aprile

Il Catanzaro calcio ha deciso: gioca il jolly. Dopo aver disputato la gara con il Bisceglie, la società giallorossa, in riunione ieri sera in sede tra vertici societari e proprietà, ha deciso di ricorrere alla “finestra” che consente alle squadre di non giocare una gara quando si hanno meno di 13 positività al covid. Al momento il Catanzaro ne ha 12 pertanto per richiedere il rinvio della gara contro la JuveStabia ha deciso di fare richiesta, accolta dalla Lega che ha emesso già comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO DELLA LEGA

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Catanzaro ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6

ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza

epidemiologica, la Lega dispone che la gara Juve Stabia-Catanzaro, in programma domenica 11 aprile 2021,

venga posticipata a mercoledì 21 aprile 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, con inizio

alle ore 15.00.

Alla luce di quanto sopra, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 328/DIV del

23 febbraio 2021, la stessa non sarà trasmessa su Sky.