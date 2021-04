Il capitano ora sta bene, intervento al ginocchio riuscito

È perfettamente riuscito l’intervento al ginocchio sinistro – effettuato in artroscopia – cui si è sottoposto, nella giornata di ieri, il capitano dell’US Catanzaro, Ciccio Corapi. È stato il dottore Francesco De Santis, direttore responsabile dello staff sanitario dei medici sportivi dell’US a operare il centrocampista delle Aquile il quale, da tempo, soffriva di un disturbo all’articolazione.

Il calciatore che, a breve, comincerà la riabilitazione, potrà tornare presumibilmente in campo tra 30/40 giorni. La società giallorossa ringrazia il dottore De Santis per la professionalità e l’abnegazione dimostrata anche in questa circostanza e spera di poter contare, nei tempi previsti, sulle prestazioni sportive del proprio capitano, al quale va un grande “in bocca al lupo”.