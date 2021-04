Raffa, pari per la Catanzarese nello scontro diretto con il Santa Chiara

Nella settima giornata del campionato di A2 di Raffa, ultima di andata (girone 4), si risolve con un pareggio lo scontro diretto fra le attuali seconde della classe Catanzarese e Santa Chiara.

La gara si è mantenuta in equilibrio fin dal primo turno (2-2): un set a testa per le terne (per i padroni di casa schierati inizialmente Perricelli, Bianco e Valentino) e uno per gli individuali (Scicchitano ha tenuto testa al temibile Pasquale D’Alterio).

Nel secondo turno per la Catanzarese bene la coppia formata da Scicchitano – ancora una buona prestazione per lui – e Bianco che ha vinto i propri due set contro D’Alterio e Torrini, mentre Perricelli (sostituito al secondo set da Zaffino) e Valentino si sono dovuti arrendere al tandem napoletano Crispino – Palumbo.

Il pareggio è il risultato più giusto per una gara equilibrata che ha visto opposte fin qui due delle migliori espressioni del girone.

Un risultato che soddisfa a fine gara mister Abramo: «È stato un incontro molto bilanciato e il risultato è giusto per entrambi. Per noi un punto che fa classifica».

Classifica che per ora sorride alla Catanzarese, seconda insieme a Santa Chiara e con un ritardo di 4 punti dalla capolista Aquino. Sabato 17 aprile ancora un turno casalingo: la squadra del presidente Perricelli aspetta la squadra di Cava de’ Tirreni.

Catanzarese (CZ) – Asd Santa Chiara Le Delizie (NA) 4-4 (42-49)

Perricelli – Bianco (2° set Zaffino) – Valentino vs Crispino – D’Alterio D. – Palumbo 7-8, 8-5; Scicchitano vs D’Alterio P. 8-5, 6-8; Perricelli (2° set Zaffino) – Valentino vs Crispino – Palumbo 3-8, 0-8; Scicchitano – Bianco vs D’Alterio P. – Torrini 8-4, 8-3;

All. Catanzarese: Franco Abramo

All. Santa Chiara: Angelo Crispino

Direttore di gara: Eugenio Gaudio

Arbitri: Francesco Airaldi, Francesco Gervasi