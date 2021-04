Taekwondo, a Sofia Simone Alessio bronzo europeo nella categoria -80 kg

Bari 2019-Sofia 2021. Lo stop per il Covid ha fermato allenamenti e competizioni ma non ha scalfito il talento e il prestigio internazionale di Simone Alessio. Il giovane taekwondoka catanzarese, e precisamente di Sellia Marina. si conferma ai vertici internazionali anche nella categoria 80 kg dopo essere stato campione del mondo a Manchester 2019 della categoria -74 kg.

Alessio, come nella precedente rassegna continentale in terra di Puglia anche a Sofia conquista una meritatissima medaglia di bronzo, confermando di trovarsi in buono stato di salute, nonostante i 14 mesi di fermo.

L’atleta della nazionale del G.S. Fiamme Rosse, si ferma soltanto in semifinale di fronte l’atleta russo Maksim Chramcov (numero 1 del ranking mondiale) cedendo ai punti 26° 21. Nei precedenti turni Alessio aveva già superato il serbo Stefan Takov per 15-10, quindi il bulgaro Teodor Zdravkov per 15 – 2 e l’atleta greco Apos Telikostoglou per 15-13.

A Simone e tutto lo staff della nazionale vanno i complimenti del Presidente Giancarlo Mascaro e di tutto il Comitato Fita Calabria, per il duro e complesso lavoro svolto all’Acqua Acetosa negli ultimi mesi; con l’augurio di poter presto festeggiare altri importanti risultati.

(Nella foto il podio di Sofia frame del video della Fita disponibile in alto)