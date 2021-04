Volley maschile, per la Csg seconda vittoria in altrettanti incontri

Continua tra tante difficoltà e rinvii di gare a causa della pandemia il campionato di serie C maschile di pallavolo. Continua a giocare ed a vincere la Telespazio TV Csg di Catanzaro del Presidente Mineo che sabato pomeriggio ha affrontato il Volley Roccella nella seconda gara del girone che la vede attualmente in testa a punteggio pieno. La gara è stata vinta dai ragazzi di Rino Guzzo per tre set a uno al termine di un incontro a fasi alterne ma sempre combattuto. La Telespazio TV è scesa in campo con Ferraiuolo, Di Resta, Grasso, Gaetano, Mafrica, Scalzo e Pierri. Nel corso della gara sono stati utilizzati anche Cotroneo e Chiarella. Nel corso del primo set partono alla grande i ragazzi locali e con azioni precise e potenti perfettamente orchestrate da un ottimo Fabrizio Ferraiuolo, chiudono con scioltezza a proprio favore il set con il punteggio di 25/16.

Ma aver vinto, dominando in lungo e in largo i propri avversari genera per la Telespazio Tv, un ingiustificato allentamento di tensione di cui ne approfitta invece il Volley Roccella che mette a sua volta in campo tutto il proprio potenziale e lottando alla pari, soprattutto con i suoi uomini più esperti, riesce a pareggiare il conto con un 25/23 a proprio favore. L’immediata strigliata di coach Guzzo durante il cambio campo per far ristabilire attenzione ed equilibrio in tutte le fasi di gioco, ottiene immediatamente i risultati sperati. Tutti i fondamentali di attacco ritornano a funzionare al meglio, come nel primo set e con gli attaccanti che non sbagliano più nulla, il terzo set si chiude con un perentorio 25/14 a favore di Gaetano e compagni. Ma il quarto set è quello in cui si assiste ad un nuovo ritorno in gara del Volley Roccella, che scende in campo determinata a voler portare i ragazzi catanzaresi al 5 set. Si assiste quindi ad un set molto tirato dove ogni pallone giocato diventa di assoluta importanza. Le due squadre si alternano nella conduzione del risultato. In questo frangente risulta determinante a favore dei locali il fondamentale di difesa dove giganteggia il libero Pierri.

Si arriva sul 23 pari allorquando Mafrica e Di Resta piazzano gli ultimi due attacchi chiudendo a proprio favore per 25/23 set e partita. Il commento a fine gara di coach Rino Guzzo: “Non giocavamo da circa un mese a causa di rinvii e ritiri di altre squadre per cui non è semplice per nessuno creare le condizioni per poter allenare, con la dovuta attenzione, la continuità di gioco. Gli errori palesati oggi ed il fatto di aver fatto rientrare ben due volte in gara i nostri avversari sono frutto purtroppo di questa situazione. In ogni caso ho visto significativi miglioramenti in alcuni fondamentali. In taluni momenti abbiamo imposto in nostro gioco con costruzione e chiusure di colpi da parte dei miei ragazzi, appartenenti sicuramente di altra categoria, cosi come pure in taluni frangenti ci siamo fatti apprezzare con salvataggi in difesa di ottima qualità. Tutto ciò mi rende consapevole che la squadra è pronta per migliorarsi ulteriormente al fine di poterci presentare al meglio a partire dalla prossima delicata trasferta di domenica prossima a Lamezia Terme contro i cugini della Volo Virtus.