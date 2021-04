Volley Soverato: Vittoria meritata in Piemonte

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la nota stampa di Volley Soverato

Sbanca il palasport di Pinerolo il Volley Soverato che con una prestazione maiuscola, vince meritatamente per tre set a uno.

Prestazione ottima di tutte, con ben ventuno muri da parte delle biancorosse. Dunque, si interrompe il digiuno di vittorie per le ragazze di Napolitano che, con la prestazione raccolgono finalmente anche i tre punti.

Una partita condotta sin dalle prime battute da Lotti e compagne che anche quando Pinerolo ha riaperto i giochi, ha saputo bloccare il tentativo di rimonta avversario.

Soverato, sotto 20-15 nel quarto parziale, ha reagito alla grande, con carattere e determinazione, chiudendo il match. Passiamo all’incontro. Coach Marchiaro per l’ Eurospin schiera Boldini in palleggio e Zago opposto, al centro Akrari e Gray, schiacciatrici Fiesoli e Buffo, il libero è Fiori.

Soverato, invece, in campo con Bortoli al palleggio e la statunitense Shields opposto, al centro Riparbelli e Meli, schiacciatrici capitan Lotti e Chiara Mason con libero Barbagallo.

È buona la partenza delle calabresi che conducono 3-6 e 8-12 con le ragazze di coach Marchiaro che cercano subito di riagguantare le avversarie; sul punteggio di 9-14 time out locale. Gioca bene Soverato e allunga sul piú sette, 9-16.

Chiude senza particolari difficoltà il parziale Soverato con il punteggio di 13/25 con pallonetto di Bortoli. Anche l’inizio del secondo set vede Riparbelli e compagne partire bene, contenendo molto gli attacchi dell’opposto Zago.

Soverato conduce 1-4 e l’Eurospind è costretta al time out. Andento del gioco che vede sempre le biancorosse ospiti avanti nel punteggio, con Pinerolo che si riporta a meno due, ma le ragazze di Napolitano allungano andando sul piú sei, 13-19.

Tenta Pinerolo di ricucire lo strappo, rosicchiando due punti, 16-20 ma Bortoli e compagne sono determinate e chiudono con merito a proprio favore anche questo secondo set, 18/25 il punteggio finale. Equilibrio ad inizio terzo set con il punteggio in paritá, 5-5, ma c’è il break delle “cavallucce marine” che con due muri consecutivi vanno sul piú tre, 7-10 con time out per le padrone di casa. Contro break e vantaggio Pinerolo adesso per 11-10; squadre in parità in questa fase, 13-13, con la squadra di Marchiaro che prova a scappare, 16-13, e coach Napolitano chiama subito time out.

Fase decisica del set con Pinerolo sul più quattro, 21-17, ma Soverato non molla. Spingono Zago e compagne che sono vicine al set, 23-18; time out ospite e al rientro Soverato si rifá sotto annullando due palle set, 24-22, time out Pinerolo.

Al rientro, Meli sigla il 24-23 e con Shields al servizio annulla anche il quarto set point Si vá vantaggi, 24-24 e Fiesoli trova la quinta palla set; viene fischiato un fallo alle calabresi e così l’Eurospin chiude 26/24 riaprendo il match.

Riaperta la partita, adesso Akrari e compagne ci credono, e a metà quarto set conducono 15-12 e 18-15; fase di gioco favorevole alle piemontesi e sul 19-15 time out per le ospiti. Soverato ha carattere e sotto 20-15 piazza un break di sei a zero, riportandosi avanti 20-21.

Allungo calabrese, 21-23; Shields conquista tre palle match 21-24 e chiude con Riparbelli dal centro 21/25. Tre punti meritati con una grande prova che regalano alle ragazze del presidente Matozzo un successo importante. Adesso, nel prossimo incontro, sfida casalinga contro Sigel Marsala per dare seguito a questo successo.

Eurospin Pinerolo 1

Volley Soverato. 3

Parziali set: 13/25; 18/25; 26/24; 21/25

EUROSPIN PINEROLO: Casalis, Girello (L) Fiori (L), Nuccio, Allasia ne, Bussoli 2, Boldini 2, Pecoraro ne, Zamboni ne, Zago 17, Fiesoli 8, Buffo 18, Gray 3, Akrari 12. Coach: Michele Marchiaro

VOLLEY SOVERATO: Mason 17, Lotti 15, Cipriani ne, Nardelli, Shields 21, Salimbeni, Barbagallo (L), Piacentini 1, Bianchini, Riparbelli 16, Bortoli 5, Meli 10, Ferrario (L). Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Nava Stefano – Mediano Marta

DURATA SET: 21′, 24′, 29′, 26′. Tot 1h40′

MURI: Pinerolo 4, Soverato 21