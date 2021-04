Catanzaro Calcio: si spera nei tamponi, diversi Primavera in gruppo

Con una mano si incrociano le dita per il nuovo giro di tamponi svolto in giornata, con l’altra si pesca a volontà nelle sacche della Primavera. Cerca ossigeno, il Catanzaro, e lo fa battendo le uniche due vie a disposizione in vista del weekend e del Catania. Primo passaggio obbligato quello attraverso le sabbie mobili del covid, nelle quali i giallorossi sono cascati ad inizio mese e dalle quali sperano ora di poter trarre almeno qualche negativizzazione per attenuare l’emergenza. In sette, quasi tutti perni dello schieramento titolare, sono in isolamento dal dopo Turris ad oggi: una sciagura che ha obbligato i reduci al tour-de-force, Calabro a dare fondo alla fantasia per mettere insieme un undici quantomeno dignitoso contro il Bisceglie e pure il club a chiedere il rinvio della successiva trasferta a Castellammare.

L’auspicio è che il secondo screening settimanale – eseguito in giornata, dopo quello poco fortunato delle precedenti quarantotto ore – possa aprire una breccia nello spesso buio del lazzaretto di Giovino restituendo al tecnico almeno uno o due elementi per irrobustire lo scacchiere nel big match contro gli etnei. Si saprà domani se ciò accadrà o meno – i test raccolti oggi verranno processati nelle prossime ore – ma nel mentre, come detto, non si perde di vista il sentiero secondario, la scappatoia.

Ci si cautela infoltendo i ranghi – ancor di più ridotti all’osso per l’infortunio di Corapi e per gli acciacchi di Evacuo e Jefferson – e per farlo si assolda quasi tutta la formazione titolare della giovanile guidata da Spader che tanto bene sta figurando nel proprio campionato. A lavorare con la prima squadra in questi giorni sono infatti gli attaccanti Schimmenti, Cristiano e Cusumano, i centrocampisti Bolognino e Scavone ed i difensori Napoli, Lombardi e Megna: molti di loro completeranno la distinta di domenica, qualcuno all’occorrenza potrebbe pure essere chiamato a dar manforte.