Karting, il campioncino catanzarese Salvatore Giglio trionfa sulla pista Due Mari di Amato

Dopo il 1° Trofeo del Tirreno disputato il 14.03.2021 alla Pista Sunday Club Talao di Santa Domenica Talao (CS) che ha visto diversi piloti gareggiare con grande professionalità e correttezza, il 10 e 11 aprile, sulla Pista 2 Mari di Amato (CZ) ha preso il via la prima prova del Campionato Regionale ACI Karting e la prima prova del Campionato Regionale Club 2021. Spicca la presenza del gioiello catanzarese Salvatore Giglio, che sulla pista di Amato, adatta proprio al giovane pilota, per le alte velocità e per le capacità tecniche, dimostra la sua superiorità già dalle prove cronometrate, inchiodando le lancette ad un tempo record di 41,322, stabilendo così il record ufficiale della pista nella categoria “mini GR3”.

In prefinale, – si legge in una nota stampa – dopo soli 5 giri, la distanza tra il leader Salvatore Giglio con il secondo, è tale che decide di far “respirare” il motore per preservarlo per la gara successiva, nonostante abbia “alzato” il piede dall’acceleratore, al termine del 13° e ultimo giro, distanzia il suo inseguitore di 5,545 secondi .

E’ il momento della finale, il sole tiepido sulla pista riflette sui caschi dei giovani piloti e fa brillare i telai multicolori, dando splendore e magia alla gara.

E’ il momento dello “start”, tutti pronti e concentrati sul semaforo, è verde. Tutti a darsi battaglia, come un film già visto, il piccolo fenomeno catanzarese Giglio, si prende con audacia la leadership della gara, dopo qualche piccolo problema con il doppiato si porta trionfante sul traguardo, sedici giri, con 5.930 secondi di distacco sul diretto inseguitore. Stanco ma felice, il piccolo campione del karting calabrese, sale sul

podio più alto, applaudito da tutti come il nuovo astro nascente delle 4 ruote. Ai microfoni di chi lo intervista, emozionato, come giusto che sia, dichiara: “In questa splendida giornata di sport ed amicizia, ringrazio il team “Montera Racing” e tutti gli sponsor che mi hanno danno la possibilità di essere qui oggi, e un saluto speciale va ad un amico che non c’è più e fa il tifo per me da “lassù”. Ciao Daniel!

Questo il calendario del Campionato 2021 Zona 8 Basilicata-Calabria:

11.04.2021 – Pista 2 Mari – Amato (CZ)

16.05.2021 – Pista Racing Kart Laureana – Laureana di Borrello (RC)

13.06.2021 – PistaSunday Club Talao – Santa Domenica Talao (CS)

11.07.2021 – Pista 2 Mari – Amato (CZ)

12.09.2021 – Pista Sunday Club Talao – Santa Domenica Talao (CS)