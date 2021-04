Catanzaro Calcio, bollettino Covid: due negativizzati e gli altri ancora positivi (due debolmente)

E’ un responso confortante solo per metà quello fornito dall’ASP al Catanzaro circa i tamponi di controllo processati in mattinata. Dei quattro casi di positività accertata risultati negativi ieri al test molecolare svolto dal club presso un laboratorio privato cittadino solo due hanno visto confermato l’esito sperato mentre gli altri – pur se con carica virale notevolmente ridotta – hanno evidenziato la persistenza del virus.

Le buone notizie riguardano Martinelli e Porcino che superate le visite mediche di rito per l’idoneità sportiva potranno tornare ad allenarsi insieme al gruppo; non invece Verna e Contessa che insieme agli altri tre positivi della rosa – Casoli, Fazio e Garufo, per i quali non c’era stato nemmeno il dubbio della presunta negatività nelle scorse ventiquattro ore – resteranno al palo, in attesa di completa guarigione. Poca roba in vista del Catania per Calabro che non avrebbe potuto comunque contare sul difensore per infortunio; l’esterno sinistro invece potrebbe essere aggregato e partire dalla panchina contro gli etnei tamponando così l’emorragia del reparto sul binario mancino.