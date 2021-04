Catanzaro-Monopoli con 1000 spettatori al Ceravolo? Possibile, in caso di zona gialla

Torna il pubblico allo stadio anche negli impianti di Lega Pro-serie C. Secondo quanto riportato dall’Ansa le nuove norme anti Covid preannunciate oggi dal presidente del Consiglio dei Ministri Draghi prevederanno a partire dal Primo maggio il via libera all’accesso a un massimo di 1.000 spettatori negli stadi e negli impianti all’aperto ed fino a 500 in quelli al chiuso per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP.

Il via libera sarà però condizionato al fatto che la zona in cui è situato l’impianto si trovi in zona gialla. In pratica se dovesse migliorare la situazione epidemiologica che al momento ha spinto il governo a inserire la Calabria in zona arancione i tifosi potranno forse assiepare nuovamente le tribune dello stadio Ceravolo in occasione dell’ultima sfida della stagione regolare con il Monopoli in programma il 2 maggio e poi nei playoff che avranno inizio la settimana successiva.