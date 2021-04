Cinture calabre: Miliè della Invictus Soverato vince ai punti con Pezzo dello Shanti Vibo

Grande spettacolo in quel di Montepaone. Si è disputato l’incontro di pugilato per il torneo “Cinture calabre” tra l’atleta catanzarese Michael Miliè della Invictus boxing Club di Soverato e lo sfidante Gregorio Pezzo dello Shanti Vibo Valentia. Match condotto egregiamente dall’atleta catanzarese che in tre riprese ha tenuto bene il ring, aggiudicandosi la vittoria ai punti. Un atleta ormai pronto al grande salto per palcoscenici ancora più importanti.

Domani si contenderà il titolo con l’altro sfidante, Alfonso Sellaro della pugilistica Kroton, vincitore del match contro Arsen Dubilevych della Invictus boxing Club di Soverato. Diretta streaming da non perdere a partire dalle ore 17.00 sulla pagina Facebook di Invictus Boxing Club.