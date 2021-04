Marcatore: 30’st Di Massimo, 40’st Baldassin

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Martinelli, Riccardi, Scognamillo; Pierno, Risolo, Baldassin, Di Massimo (44’st Parlati), Gatti; Carlini, Curiale (32’st Evacuo)

A disposizione: Mittica, Branduani, Jefferson, Molinaro, Grillo

Allenatore: A. Calabro (in panchina Villa)

Catania (4-3-3): Martinez; Calapai (37’st Manneh), Tonucci, Silvestri, Pinto; Rosaia (13’st Izco), Maldonado (37’st Albertini), Dall’Oglio; Russotto, Di Piazza (41’st Volpe), Reginaldo (13’st Golfo)

A disposizione: Santurro, Claiton, Giosa, Vrikkis, Piccolo, Sales, Zanchi

Allenatore: F. Baldini

Arbitro: Marco Ricci di Firenze. Assistenti Ceccon di Lovere Cataldo di Bergamo Quarto ufficiale Perri di Roma

Note: Ammoniti Di Massimo, Russotto, Pierno

Un lungo striscione a tinte giallorosse fa da cornice infatti al rettangolo verde: “Vinci per noi ultras” il messaggio indirizzato alla squadra. Ufficiali le formazioni. Con sorpresa per ciò che concerne l’undici di casa visto il rischio del recuperato Martinelli nel cuore della difesa e la presenza di Parlati in panchina; confermato invece il baby Pierno dopo l’esordio brillante contro il Bisceglie.

Nel Catania invece c’è Reginaldo e non Golfo davanti: a completare il tridente gli ex Russotto e Di Piazza. Chi vince si avvicina al podio. E il Catanzaro, incerottato ma coraggioso, vuole provarci.