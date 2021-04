Atletica, debutto dignitoso sui 10mila metri per il catanzarese Antonio Gualtieri

Un debutto più che dignitoso in una specialità nuova quello del catanzarese Antonio Gualtieri al campionato regionale di società assoluto di corsa sui 10mila che si è disputato a Castrovillari. Dopo essere stato kickboxer al livello internazionale, Gualtieri “il brasiliano”, pugile professionista con l’hobby del podismo si cimentato ieri in una gara su pista e in una distanza nuova. L’atleta cresciuto nel quartiere Santa Maria è stato l’unico iscritto alle competizioni che era tesserato con una società del capoluogo e precisamente la Run for Catanzaro.

Gualtieri si è piazzato secondo nella sua serie con 35 minuti 24 secondi e sei decimi preceduto dal mezzofondista della Libertas Lamezia Domenico Tucci con 34.43.

Per il runner for Catanzaro quarta piazza di categoria nella sua fascia d’età, la Mm 35 e discreto 14esimo posto assoluto su 45 atleti al via nella graduatoria assoluta.