Bocce serie A2, pari della Catanzarese in casa. Si allunga la serie utile

Catanzarese – La Foce 2 Magg. Salv. Cafaro (SA) 4-4 (48-47)

Perricelli – Valentino (2° set La Face) – Bianco vs Nasta – Noviello – Senatore 2-8, 7-8; Scicchitano vs Forte 3-8, 8-3; Piperis – Bianco vs Nasta (2 set Noviello) – Senatore 8-2, 4-8; Scicchitano – Valentino vs Forte – Di Domenico 8-4, 8-6;

All. Catanzarese: Franco Abramo

All. Cafaro: Daniele Senatore

Direttore: Francesco Airaldi

Arbitri: Eugenio Gaudio, Giuseppe Gaglianese

La Catanzarese allunga ancora con un pareggio dentro le mura amiche la serie di risultati utili consecutivi. Ai giallorossi va comunque il merito di essere riusciti a riprendere un match che a fine primo turno recitava 3-1 per Cafaro, con i padroni di casa che vincono solo un set di individuale con Scicchitano.

Poi la reazione degli uomini di Abramo che portano a casa tre set di coppia, due dei quali portano sempre la firma del solito Scicchitano, in coppia con Valentino, a cui si deve aggiungere quello di Piperis – Bianco. La Catanzarese conferma il secondo posto in classifica ma vede allungarsi il distacco dalla capolista Aquino, che batte quasi senza fatica il Città di Cosenza, prossimo avversario della Catanzarese