Fita Calabria: Giancarlo Mascaro confermato alla presidenza del Comitato regionale

Si è svolta ieri mattina presso l’Hotel Perla del Porto di Catanzaro Lido, l’assemblea elettiva per il quadriennio olimpico 2021/2024 del Comitato Fita Calabria (Federazione Italiana Taekwondo) dove si sono riuniti i presidenti delle affiliate, i consiglieri dei tecnici e degli atleti per eleggere i loro rappresentanti regionali.

Al termine delle votazioni è stato confermato alla guida del taekwondo regionale il dott. Giancarlo Mascaro che sarà coadiuvato nei prossimi 4 anni rispettivamente da: Bruno Carlo e Voci Antonio in qualità di consiglieri; da Talarico Jessica in rappresentanza dei tecnici e dal campione del mondo Simone Alessio in rappresentanza degli atleti.

A portare i saluti istituzionali collegamento video da Roma il Presidente Federale Angelo Cito, assieme alla presenza in sala dei graditi ospiti Maurizio Condipodero, Antonello Scagliola e Walter Malacrino in rappresentanza del CONI, CIP e Sport e Salute.