Pierno-mania per le Aquile. Siviglia: ‘Catanzaro, Non lasciartelo scappare’

Se nemmeno affrontare il Catania fa tremare le gambe, se nemmeno trovarsi grandi vecchi davanti – marpioni del calibro di Pinto o Reginaldo – incute timore, allora vuol dire che sotto le spoglie del ragazzino alle prime armi, sbarbatello ed un po’ svagato, la stoffa c’è. E pure di qualità. Roberto Pierno lo ha fatto capire ampiamente, ieri, confermando le ottime impressioni suscitate dal precedente esordio tra i professionisti contro il Bisceglie e mettendo un timbro personale ben visibile sull’importantissima vittoria del Catanzaro sugli etnei. Lo si era investito di mille responsabilità nella tempesta scatenata dal covid e la risposta è stata anche superiore alle attese. A tratti stupefacente.

«NON FARTELO SCAPPARE» – Non per tutti però. Perché per chi come Sebastiano Siviglia – ex Lazio, suo primo tecnico ai tempi della Primavera del Lecce – lo conosce bene l’exploit di questi centottanta minuti può considerarsi tutt’altro che una sorpresa. «Già quando era con me andava su spesso in prima squadra – le parole del tecnico palizzese – Si vedeva che era un esterno moderno, abile nella spinta e negli inserimenti, molto bravo ed intelligente anche nella conduzione». Uno di prospettiva, insomma, già all’epoca «maturo e dedito al lavoro, pronto per il professionismo»: «Confrontarsi con il campionato di C gli sta facendo bene – sottolinea Siviglia – A Lecce aveva assaporato l’esordio e poi l’esperienza vincente di Bitonto lo ha formato ancora di più. Normale che come tutti i giovani vada aspettato ma se dovessi dare un consiglio direi al Catanzaro di non farselo scappare e a lui di scegliere la soluzione che garantisce più continuità».

«UN PENSIERINO LO FAREMO…» – Che ci sia la volontà da parte delle aquile di trattenerlo a fine stagione lo ha confermato ieri anche il diggì Diego Foresti. «Con il Lecce e Corvino c’è un’amicizia che va al di là di tutto – ha detto ieri a Studio Giallorosso – Questo ci ha consentito di portarlo qui in prestito a gennaio e per il futuro ci faremo sicuramente un pensierino. Lo seguivamo già ai tempi di Bitonto con Calabro – ha aggiunto – su di lui non avevamo dubbi prima, ne abbiamo ancora meno adesso».