Medagliere ricco per Asd Fidasc orma cinofila alle gare regionali

Asd Fidasc orma cinofila, dopo le gare di finale regionale disciplina 100 metri 4 posizioni , rientra a casa con due medaglie,Vincenzo Iorfida e Raffaele Mascolo, entrambi per la categoria junior ed entrambi alla loro prima competizione hanno arricchito il medagliere delll’associazione. Classificato anche per la finale nazionale il seniores Raffaele Iorfida. Ora l’appunatmento è per le competizioni nazionali che si svolgeranno ad Apricena-Foggia il prossimo 16 maggio