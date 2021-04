Catanzaro Calcio post Stabia, vento in poppa e suggestione secondo posto

Dalle speranze di terzo posto – fino a poco tempo fa effimere, oggi quasi matematica realtà – alla bella suggestione del secondo gradino del podio. Viaggia con il vento in poppa, il Catanzaro, facendo bottino pieno di punti e conferme ad ogni tappa, ridisegnando costantemente la rotta del proprio veliero verso approdi via via sempre più luminosi. Come bucanieri, ieri, i giallorossi: capaci di affondare un’altra invincibile armata come quella stabiese – record di vittorie consecutive in C, per i gialloblé nelle giornate precedenti – e di assestare due cannonate d’avvertimento anche alle rivali dirette piú vicine. E come Barbanera, Calabro: condottiero di una ciurma indomita, determinante non solo nel motivare la truppa nelle difficoltà e nel mantenere fermo il timone nella tempesta ma anche nel dettare la metamorfosi dei suoi e nel disegnare la tattica d’assalto. Il messaggio è arrivato chiaro e tondo ieri dal “Menti”: il Bari scacciato a quattro lunghezze e l’Avellino accostato e già nel mirino per l’assedio finale non potranno dormire sonni tranquilli negli ultimi centottanta minuti di torneo.

«GUARDIAMO AL SECONDO POSTO» – «Stiamo facendo qualcosa di straordinario – il commento ieri del diggì Diego Foresti a Studio Giallorosso – Il temperamento del mister impone di guardare sempre avanti, mai indietro, e con questo spirito siamo scesi in campo a Castellammare, per avvicinare di più l’Avellino». D’ora in avanti il duello sarà con loro. Anche se di mezzo si metteranno le flotte di Viterbese e Monopoli e bisognerà sperare in un aiuto alleato dal Teramo di Paci o dalla Cavese di Maurizi.

TESTA A VITERBO – Nel weekend il primo tentativo di assalto a Viterbo: si dovrà fare a meno di Scognamillo squalificato ma si potrà contare su Verna, di nuovo in campo per qualche minuto dopo il covid già contro la Juve Stabia. Oggi la ripresa in terra laziale dove la truppa si è trasferita già ieri e rimarrà fino al weekend; da monitorare le condizioni di Carlini e Di Massimo usciti dal “Menti” acciaccati e sulle gambe.