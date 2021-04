Catanzaro, a Viterbo ultima trasferta prima dei playoff. In palio tre punti pesanti

L’ultimo tratto lontano da casa, poi il traguardo da tagliare tra una settimana al “Ceravolo”. L’ultima gita fuoriporta con in ballo i tre punti forse più pesanti della stagione, in attesa del gran finale e poi degli spareggi verità. E’ dalla stazione di Viterbo che passerà il treno per il secondo posto. Ed il Catanzaro questo lo sa, pronto com’è a saltarci su con l’intero suo bagaglio di entusiasmo e difficoltà. Contro la Viterbese, domani – calcio d’inizio ore 17.30 – i giallorossi tenteranno la nuova impresa dopo quelle brillantemente portate a termine negli ultimi sette giorni contro Catania e Juve Stabia. Lo faranno mettendo testa e gambe sul campo, tendendo però l’orecchio ad Avellino dove i biancoverdi concorrenti diretti se la vedranno con il Teramo.

QUI GIALLOROSSI – Il recupero di Fazio e Garufo – aggregatisi entrambi questa mattina in ritiro – un po’ di fiato lo concederanno a Calabro che per squalifica sarà costretto a rinunciare a Scognamillo. Toccherà a Riccardi sostituire il centrale ex Trapani nel trio davanti a Di Gennaro mentre per ciò che concerne centrocampo ed attacco si valuteranno domani le condizioni degli acciaccati Verna, Di Massimo e Carlini. Filtra ottimismo sul loro conto – lo stesso tecnico ha parlato di ranghi al completo nelle disponibilità – ma per le modalità di impiego si dovrà guardare con attenzione al serbatoio delle energie.

QUI GIALLOBLU – Obiettivo secondo posto per le aquile, meta playoff invece per i leoni di Maurizi, in serie positiva da due gare e reduci dal pareggio esterno contro la Virtus Francavilla. «Anche noi abbiamo le nostre motivazioni – ha chiarito il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – i playoff sono ancora alla portata ed abbiamo il dovere di provarci fino in fondo». Contro il Catanzaro arrembante, però, l’impresa non sarà affatto semplice. «I giallorossi hanno una struttura di gioco che rispecchia il loro allenatore – le parole di Maurizi – Qualcosa cambieremo per affrontarli al meglio». Nello specifico rientrerà Murilo – «il suo recupero è importante» – e dovrebbero vedersi anche Tounkara e Zanon alle spalle di Tassi.

NUMERI – “Rocchi” stregato per le aquile che nei cinque precedenti del passato non sono mai riusciti a battere i padroni di casa. L’unico risultato utile raccolto dai giallorossi è il pareggio della stagione 2018/19 (2-2, Fischnaller e D’Ursi), per il resto quattro sconfitte incassate, l’ultima delle quali lo scorso anno per due a uno (gol della bandiera di De Risio). Sarà partita speciale per Calabro – quarantadue le sue panchine con i laziali – così come per gli altri ex Evacuo, Baldassin e Bensaja. Arbitrerà Carrione di Castellammare alla sua prima direzione con il Catanzaro.

VITERBESE (4-2-3-1) : Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Adopo, Salandria; Tounkara, Zanon, Murilo; Tassi. All. Maurizi.

CATANZARO (3-4-1-2) : Di Gennaro; Riccardi, Fazio, Martinelli; Baldassin, Verna, Risolo, Pierno; Di Massimo; Carlini, Curiale. All. Calabro.