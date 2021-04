Volley serie C, Csg espugna Reggio nella quarta di campionato. Palmi ko

Pallavolo Serie C Maschile. La Telespazio TV CSG Volley Catanzaro vince 3 a 1 a Reggio Calabria anche la quarta gara di campionato.

Quarto sigillo consecutivo per la Telespazio Volley Team Catanzaro che sul rettangolo di Reggio Calabria regola con un perentorio 3 a 1 la agguerritissima compagine locale della Tigano Luk Palmi, proiettandosi in vetta solitaria alla classifica a punteggio pieno e soprattutto imbattuti. I reggini ci speravano e credevano nella possibilità di fare lo sgambetto alla prima della classe e con tale convinzione hanno preparato al meglio la gara, manifestando sin dalle battute iniziali del riscaldamento una determinazione fuori dal comune.

La Telespazio TV Volley Team è scesa in campo con Ferraiuolo, Mafrica, Di Resta Gaetano, Grasso, Scalzo e Pierri. Nel corso della gara sono entrati anche il capitano Capomolla e Mercuri. La consapevolezza della propria forza e del crescente rendimento di tutti gli atleti scesi in campo, ha quindi consentito a quest’ultimi di fornire l’ennesima dimostrazione di forza in quasi tutta la gara, dominandola anche nel set perso per propri demeriti più che per meriti del Palmi. Nel primo set partono alla grande i ragazzi di Rino Guzzo con giocate precise e veloci con il giovane Grasso Dario a fare la differenza sottorete. Ma nel momento in cui il set è sembrato doversi concludere a favore dei catanzaresi, quest’ultimi si macchiano di alcuni evitabili errori e regalano un primo set insperato alla squadra di Pavone per 25/22. Tranquilli e consci della propria forza Scalzo e compagni iniziano a macinare azioni su azioni portandosi in testa sin dal primo punto e nonostante l’impegno profuso dai ragazzi reggini, conducono e concludono il set chiudendolo per 25/20.

Ristabilita la parità ed avendo messo a fuoco ulteriormente tutti i fondamentali d’attacco i ragazzi della Telespazio Volley si alternano sotto rete con colpi che portano punti su punti orchestrati da un Ferraiuolo in giornata di grazia, chiudendo il terzo set con un netto 25/16. Sul 2 a 1 per gli ospiti nel 4 set si è potuta ammirare una ottima pallavolo da entrambi i sestetti. I reggini hanno messo in campo tutta la veemenza del loro gioco d’assieme collaudato da anni ed i catanzaresi tutta la loro forza costituita da un mix di esperienza, astuzia e soprattutto grande determinazione. Splendido quindi il set concluso a loro favore per 25/23 a conclusione di innumerevoli e spettacolari giocate da entrambe le squadre.

Gloria per entrambi i sestetti, ma vittoria e tre punti importantissimi per la Telespazio Volley che sembra aver quasi raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, ossia raggiungere la finalissima per la promozione in serie B. Esausto ma felice per la vittoria il coach Rino Guzzo: Oggi devo veramente complimentarmi con tutti i miei ragazzi per la prestazione fornita. In trasferta, contro una squadra giovane e ben amalgamata, tranne che per un breve tratto a fine del primo set, la mia squadra è stata sempre presente in campo fornendo una prestazione maiuscola in tutti i fondamentali. Per vincere su questo campo e prendere tre punti fondamentali per la nostra stagione era necessaria una prova di forza, giocare da squadra, unita, superando con intelligenza e attenzione ogni difficoltà. I ragazzi ci hanno messo tutta la loro determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo e meritatamente ci sono riusciti riscuotendo il plauso degli addetti ai lavori di Reggio Calabria, piazza dal palato fine in materia di Volley. Una citazione generale per tutti i componenti della rosa che hanno mostrato sul campo il loro valore, ragazzi di cui sono più che orgoglioso di poter guidare.