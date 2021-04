Covid e Calcio a 5, Catanzaro Futsal non sarà alle Final Eight di Coppa Italia

Niente final Eight di Coppa Italia di serie B per il Catanzaro Futsal. La squadra di calcio a 5 di coach Mardente e del presidente Tassone, a una vittoria dalla promozione in A2, è ferma per un focolaio covid e quindi non potrà prendere parte alla manifestazione alla quale si era qualificata dopo il primo posto al termine del girone d’andata.

Con grandissimo rammarico – scrivono sulla pagina Facebook – comunichiamo di aver presentato ufficialmente alla Divisione Calcio a 5 la nostra rinuncia alle Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno dal 30 aprile al 2 maggio a Porto S. Giorgio.

Purtroppo le positività al Covid-19 tra i calciatori sono salite a 10 e dunque diventa assolutamente impossibile per noi poter presenziare alla prestigiosa competizione tricolore, per la quale facciamo il nostro grande in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti.

Il primo posto centrato alla conclusione del girone di andata davanti all’Arcobaleno Ispica, aveva regalato a noi e a tutta la Città di Catanzaro un traguardo storico, ma la salute, ovviamente, viene prima di tutto.

Auguriamo ai nostri ragazzi di poter superare velocemente e senza ulteriori problematiche di salute questo difficilissimo momento per poter poi affrontare al meglio l’ultimo appuntamento di Campionato contro la Pro Nissa, che potrebbe coronare un sogno inseguito per tutta la stagione”.