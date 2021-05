Morta la mamma del collega Mimmo Barbaro. Il cordoglio della redazione. Studio giallorosso oggi non andrà in onda

La redazione di Catanzaroinforma con in testa il direttore Riccardo Di Nardo e il vice direttore Davide Lamanna è vicina all’amico e collega Mimmo Barbaro.

Nelle ultime ore è infatti venuta a mancare la sua amatissima mamma Lina Viscomi. Tutta la famiglia di Catanzaroinforma e in particolare di Studio giallorosso la trasmissione di cui è collaboratore e ospite fisso partecipa al suo dolore e gli manda un forte abbraccio. In segno di lutto la puntata di Studio giallorosso inizialmente programmata per le 22.50 di questa sera, oggi non andrà in onda.