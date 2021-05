Catanzaro Futsal, è trionfo. Vince in Sicilia, è in A2

Superando in trasferta il Pro Nissa Futsal per 8-3 nel recupero dell’ultima giornata del campionato di serie B girone G il Catanzaro Futsal del presidente Tassone e del coach Mardente approda in serie A2. I giallorossi si aggiudicano per il match in terra di Sicilia più volte rimandato a causa del focolaio Covid in casa giallorossa e reso possibile dalla negativizzazione di alcuni elementi della rosa.

Per il Catanzaro Futsal il coronamento di una stagione sorprendente in cui si è rasentato la perfezione. Alla fine 59 punti con 19 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta a Palermo. Per i giallorossi si tratta della quarta promozione consecutiva.