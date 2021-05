Calcio playoff serie C, Catania già fuori a sorpresa. Eliminato dal Foggia

E’ l’eliminazione del Catania per mano del Foggia la sorpresa del primo preliminare playoff di serie C che si è disputato in questo fine settimana in gara secca a eliminazione diretta. Nelle altre gare del girone del Catanzaro successo del Palermo che estromette il Teramo mentre il pareggio tra Juve Stabia e Casertana è sufficiente alle Vespe, meglio classificate nella stagione regolare, di andare avanti. Le vincenti si aggiungono al Bari già promosso al turno successivo. Negli altri gironi passano Juventus Under 23, Albinoleffe, Matelica, Grosseto, Cesena

Questi i risultati

Triestina-Virtus Verona rinviata per focolaio Covid nel gruppo squadra dei veneti, Lecco Grosseto 1-4, Pro Patria-Juventus U23 1-3, Cesena-Mantova 2-1, AlbinoLeffe-Pontedera 1-0

Matelica-Sambenedettese 3-1, Juve Stabia-Casertana 1-1 (passa la Juve Stabia meglio classificata), Catania-Foggia 1-3, Palermo-Teramo 2-0

Accoppiamenti secondo turno

Albinoleffe-Grosseto, Pro Vercelli-Juventus Under 23, Bari-Foggia, Juve Stabia-Palermo

Da definire le gare del girone B. Già promosse Matelica, Cesena e Feralpi Salò alle quali si aggiungerà la vincente tra Triestina e Virtus Verona. In caso di parità sarà promossa la Triestina.