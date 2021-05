Catanzaro Futsal in serie A2, assessore Cavallaro: “La città è orgogliosa di questi atleti”

“La promozione in serie A2 del Catanzaro Futsal ha segnato un nuovo prestigioso traguardo per il calcio a cinque in città. Catanzaro è orgogliosa di essere rappresentata da un gruppo di atleti che ha saputo superare le difficoltà incontrate in questa stagione imponendosi con la forza dei risultati in campo nazionale”. Lo afferma l’assessore allo sport Domenico Cavallaro.

“Le mie più sincere congratulazioni – prosegue – vanno al presidente Tassone e al coach Mardente che hanno saputo guidare con coraggio ed entusiasmo la squadra fino all’ultimo successo di Caltanissetta. Nemmeno la lunga pausa forzata, a causa del focolaio covid, ha intaccato le ambizioni di un gruppo che ha centrato la quarta promozione di fila, partendo dalla serie D fino alla A2.

Ancora complimenti al Catanzaro Futsal che ha portato in alto il nome e i colori della città in campo sportivo”.