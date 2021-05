Catanzaro, slitta l’esordio ai playoff: in campo domenica 30

Cambia il calendario dei playoff in Serie C: ad annunciarlo, pochi istanti fa, è stata la stessa Lega al termine di un Consiglio Direttivo straordinario convocato per discutere il da farsi dopo il blocco imposto dall’ASL di Verona e la mancata disputa della gara tra Triestina e Virtus nel primo turno degli spareggi. Tutto rimandato di qualche giorno e per il Catanzaro ed esordio da riprogrammare a domenica 30 maggio anziché lunedì 24 per gli uomini di Calabro. La gara di ritorno del quarto di finale si disputerà invece il 2 giugno. Slittate di conseguenza anche i successivi step: semifinali al 6 e 9, finali al 13 e 16 giugno.