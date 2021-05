Il tecnico del Catanzaro Antonio Calabro ospite alle ore 18 di una puntata speciale di Studio giallorosso

Puntata speciale di Studio giallorosso, la trasmissione di approfondimento di Catanzaroinforma web tv sul Catanzaro Calcio condotta da Gianluigi Mardente e Gianfranco Giovene.

Ospite in studio l’allenatore giallorosso Antonio Calabro. Sarà occasione per fare un bilancio in una stagione regolare in crescendo ma anche e soprattutto di proiettarsi ai playoff che inizieranno a fine mese.

I tifosi potranno inviare via Facebook domande, osservazioni e commenti. Appuntamento alle ore 18 nella parte alta della nostra home page e sulla nostra pagina Facebook alle ore 18. La regia sarà come al solito curata da Tonino Minicelli.