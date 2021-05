Catanzaro Calcio, riparte la lenta marcia di avvicinamento al primo turno playoff

Di nuovo in campo con le batterie ricaricate dal weekend di riposo. E’ ripresa oggi la marcia del Catanzaro verso l’esordio playoff previsto per domenica 30 maggio: con un allenamento di semplice ripristino fisico, farcito solo da qualche lieve accenno di tecnica sul prato di Giovino. Un “come-back-to-work” sereno e d’entusiasmo quello dei giallorossi, perfettamente sintetizzato dal sorriso di Evacuo, scelto come scatto copertina dal club per salutare sui social l’inizio della nuova settimana. Proprio la punta ex Trapani, insieme a Porcino e Garufo è quest’oggi rientrato in gruppo dopo il lavoro differenziato dei giorni scorsi.

E per Calabro non può che essere una buona nuova vista la possibilità, d’ora in avanti, di affilare le armi per il primo match degli spareggi in sostanziale completezza d’organico. Da giorni infatti pure capitan Corapi ha ripreso a calciare e stantuffare con i compagni – il problema vero, a quanto filtra, sembrerebbe essere quello di tenerlo a freno, tanta la voglia di ributtarsi subito nella mischia dopo l’intervento al ginocchio – ed anche i difensori Riccardi e Martinelli – lasciati solo precauzionalmente ai box nella seduta odierna – rientreranno a breve. Probabile che già domani li si riveda in gruppo, quando di fatto al “Gullì” scatterà la vera e propria preparazione improntata alla sfida dei quarti.